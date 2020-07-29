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العدل توضح مدة الاعتراض بطلب الاستئناف في الأحكام المستعجلة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج " تعريف " التابع لوزارة العدل مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج على " تويتر " : مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.

وأضاف : يجوز الاعتراض على الأحكام المستعجلة قبل الحكم في الموضوع؛ ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذها.

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