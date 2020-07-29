شكرا لمتابعة خبر عن العدل توضح مدة الاعتراض بطلب الاستئناف في الأحكام المستعجلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج " تعريف " التابع لوزارة العدل مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
وقال الحساب الرسمي للبرنامج على " تويتر " : مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.
وأضاف : يجوز الاعتراض على الأحكام المستعجلة قبل الحكم في الموضوع؛ ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذها.
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