شكرا لمتابعة خبر عن العدل توضح مدة الاعتراض بطلب الاستئناف في الأحكام المستعجلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج " تعريف " التابع لوزارة العدل مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج على " تويتر " : مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.

وأضاف : يجوز الاعتراض على الأحكام المستعجلة قبل الحكم في الموضوع؛ ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذها.