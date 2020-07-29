شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انطلاق حافلات الحجاج إلى الميقات و"الصحة" تنهي استعدادتها ليوم عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

انطلقت حافلات الحجاج، مساء اليوم الأربعاء، باتجاه الميقات لعقد النية ثم إلى الحرم المكي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليوم "يوم التروية" عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا -ولله الحمد- بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة .

وأكملت الوزارة، استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم غدٍ الخميس التاسع من شهر ذي الحجة .

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وجُهِّزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضاً مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.

كما سيوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

كما أعدت الصحة مخيما متكاملا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة .