شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 3 مراكز لخدمات صيانة السيارات في شرائع مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): قالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، إنه تم إغلاق 3 مراكز لخدمات صيانة السيارات بطريق الملك فيصل. قالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، إنه تم إغلاق 3 مراكز لخدمات صيانة السيارات بطريق الملك فيصل. وقالت إن الأغلاق جاء علاى خلفية وجود مخالفات تشغيلية لنشاط (البناشر وورش السيارات). كما تم إغلاق مطعمين مخالفين للوجبات السريعة وذلك لتشغيل العمالة دون توفر شهادات صحية، إضافةً إلى إشعار عدد من المحلات المخالفة لمعالجة الملاحظات المرصودة.

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