شكرا لمتابعة خبر عن مكافحة الإتجار بالأشخاص: لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من احتفاظ صاحب لعمل بجواز السفر أو الإقامة الخاصة بالعامل إو العاملة. حذرت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من احتفاظ صاحب لعمل بجواز السفر أو الإقامة الخاصة بالعامل إو العاملة. وقالت اللجنة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة الخاصة بالعامل/العاملة، وتعتبر مؤشر خطير لجريمة الاتجار بالأشخاص

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