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شكرا لمتابعة خبر عن ضبط منشأة تقوم بتخزين تمور مجهولة المصدر في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، منشأة مخالفة تخزن تمور مجهولة المصدر وتعدل تواريخ صلاحيتها في جازان.
كما عثرت الهيئة على كمية من البطاقات الغذائية بتواريخ مطبوعة مسبقًا، وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 13 طنًا.
وأكدت الهيئة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم أحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الاجراءت اللازمة بحقها.
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