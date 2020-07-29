شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ عبدالله المنيع يوجه رسالة لمن لم يكتب له الحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وجه الشيخ عبدالله المنيع ومستشار الديوان الملكي رسالة لمن لم يكتب له الحج هذا العام ، بأن لهم اجر كبير على ذلك. وجه الشيخ عبدالله المنيع ومستشار الديوان الملكي رسالة لمن لم يكتب له الحج هذا العام ، بأن لهم اجر كبير على ذلك. وتابع المنيع بأنه من المعلوم ان الله من على عباده ومن كان في يرغب في أداء الفريضة فله أجر وثواب. وأوضح بأن المسلمين الذي حال الوباء دون تحقيق رغبتهم فلهم ثواب بأنهم شاركوا في منع الوباء داعيا لهم بخير الجزاء.

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