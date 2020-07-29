نحو 10 آلاف حاج يؤدون المناسك وفقا لإجراءات خاصة

بدأ حجاج مكة هذه السنة بعدد لم يتجاوز الـ10 آلاف حاج، بأداء مناسك الحج اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 في ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة، بسبب وباء كورونا .

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية إنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج، الذين سيكونون ملزمين بالتقيد بإجراءات الوقاية، وأهمها التباعد الاجتماعي. وفقاً لورسيا اليوم

ويشارك في الحج هذا العام نحو 10 آلاف شخص من داخل السعودية فقط، منهم ثلاثة آلاف من رعايا المملكة، وحوالي سبعة آلاف من المقيمين الأجانب الذين هم موجودون على أراضي المملكة.

ويمثل الحج أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم، ما من شأنه أن يجعل منه بؤرة محتملة لانتشار فيروس كورونا، ما دفع السلطات السعودية إلى جعله قصرا هذه السنة على عدد محدد للغاية، حتى يتسنى الالتزام بالإجراءات الصحية لتجنب تفشي الوباء.