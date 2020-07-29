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يواصل ضيوف الرحمن مناسك الحج للعام الحالي، والتي انطلقت اليوم (الأربعاء)، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأظهرت مقاطع فيديو الحجاج أثناء تأديتهم لطواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة، بانسيابية، وذلك في ظل التزام تام بإجراءات التباعد الجسدي، فيما يشرف عدد من العاملين في خدمة الحجاج على تنظيم أدائهم للسعي.

وكان ضيوف الرحمن توافدوا صباح اليوم على المسجد الحرام، لأداء طواف القدوم، ومن ثم السعي بين الصفا والمروة، وذلك بعد أن غادروا العزل الصحي المؤسسي في وقت مبكر صباح اليوم، حيث توجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية. Advertisements





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الحجاج يؤدون طواف للقدوم في ظل الإجراءات الإحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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