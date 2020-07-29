«هدف» يوضح خطوات استفادة المنشآت من برنامج دعم التوظيف

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خطوات استفادة المنشآت العاملة بالقطاع الخاص من برنامج دعم توظيف المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في تغريدة، عبرتويتر، أن برنامج دعم التوظيف يدعم أجور السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص حتى 50٪ من الأجر الشهري لمدة سنتين.

خطوات استفادة المنشآت من البرنامج

وشرح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، طريقة وخطوات استفادة المنشآت من برنامج دعم التوظيف، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

- الدخول لحساب المنشآة عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

- التأكيد على تسجيل بيانات الموظف في بوابة (طاقات).

- من القائمة قم باختيار الدخول إلى (برنامج دعم التوظيف).

- النقر على خيار (إنشاء طلب دعم جديد).

- تعبئة وإدخال البيانات المطلوبة بطلب الدعم للموظف.

- حفظ الطلب وسيتم استلامه ومراجعته وتنفيذه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

ضوابط وشروط الاستحقاق

وحدد «هدف»، ضوابط والشروط العامة اللازم توافرها لاستحقاق الموظف أو الموظفة العاملين بالقطاع الخاص دعم التوظيف، كالتالي:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون عمر المتقدم من 18-60.

- ألا يكون المتقدم طالبًا (حسب بيانات وزارة التعليم(.

- ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًّا أو صاحب عمل أو متقاعدًا حكوميًّا أو قطاعًا خاصًا.

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- ألا يكون تجاوز المتقدم مدة الدعم المسموحة، وهي 24 شهرًا في أي من برامج دعم التوظيف.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام التأمينات الاجتماعية لنفس المنشأة بما لا يتجاوز آخر 60 يومًا.

- أن يكون المتقدم غير مسجل في أي منشأة أخرى في التأمينات الاجتماعية أثناء التقديم على البرنامج، أو ربطه في طلب الدعم .

- أن يكون المتقدم مسجلًا في طاقات.

- أن يكون الحد الأدنى للأجر هو 4000 ريال، أما الحد الأعلى للأجر فهو 15000 ريال.

- أن يكون الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية يساوي أو أكثر من الراتب المسجل في طلب الدعم.

- يتم استكمال دعم برامج دعم التوظيف السابقة لمن لم يكمل 24 شهرُا ولم يتجاوز 3 مرات دعم.. ولا يتم دعم من تم دعمه في برامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف. ويمكن للمسجلين في برامج (حافز، تمهير، قرة، وصول، غسيل أيام الكلى، الشهادات الاحترافية) الاستفادة من الدعم في البرنامج.

آلية الحصول على الدعم

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن نسبة الدعم هي 30% ثابتة لأجر الموظف للسنة الأولى والثانية (24 شهرًا(، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم هو 4,000 ريال فيما يبلغ الحد الأعلى من الأجر المستحق للدعم: 15,000 ريال ويبلغ الحد الأدنى لأجر الدعم بأثر رجعي 3200 ريال.

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، آلية الحصول على الدعم من دعم توظيف المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات، وهي كالتالي:

- يبدأ الدعم بأثر رجعي لمن تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019 وحتى 27 أبريل 2020، ويتم الصرف لكل شهر سابق مع شهر حالي وحتى تمام صرف الأثر الرجعي ومن ثم يستمر صرف الدعم حتى اكمال المدة حسب المتبع، وتم ايقاف استقبال طلبات الأثر الرجعي من تاريخ 10 مايو 2020م.

المنشآت التي يشملها الدعم: جميع منشآت القطاع الخاص قابلة للدعم ما لم تكن موفقة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية.

- يشمل الدعم جميع الوظائف في القطاع الخاص المحددة بدوام كامل أو عن بُعد.

- يتم إيداع مبالغ الدعم شهريًّا في الحساب البنكي للمنشأة.

- تستحق المنشأة دعمًا إضافيًّا وفق بعض الحالات: إضافة نسبة 10% إلى الحالات التالية: توظيف الإناث، توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، التوظيف في القرى والمدن الصغيرة، التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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