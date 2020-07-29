بجهود رقابية بالعاصمة المقدسة.. إغلاق مطعمين مخالفين وضبط مركبة محملة بـ«كرشة فاسدة»

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات بالعاصمة المقدسة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، مطعمين مخالفين، وضبطت مركبة محملة بكراتين من الكرشة الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تعود التفاصيل إلى ضبط مركبة نقل محملة بكراتين كرشة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة لتسويقها على المستهلكين، وذلك بجهود الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الدوريات الأمنية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم علي الحربي، أنَّ الفِرق الرقابية بالبلدية ضبطت الشاحنة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين، وأتلفت 850 كجم من الكرشة الفاسدة، مشيرًا إلى حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

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وأكّد أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، بحرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة المعروض والمباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.

كما أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطعمًا مخالفًا لرؤوس المندي، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المطاعم، وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية أغلقت المطعم المخالف؛ لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتدني مستوى أدوات التحضير وسوى التخزين ووجود حشرات، مشيرًاإلى إتلاف 118 رأسًا من الأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وإغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكدًا ضرورة تطبيق كل الاشتراطات اللازمة للمطاعم.

وأكَّد قدح أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعيًّا الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

وأغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطعمًا مخالفًا بحي الحجون بمكة المكرمة، بعد أن رصدت الفرق الرقابية مخالفات في الاشتراطات الصحية والتجهيزات، وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس ممدوح بن محمد العبيد، متابعة مراقبي قسم المواد الغذائية بالبلدية؛ حيث تم الوقوف على المطعم المُخالف، ورصد تدني مستوى النظافة العام، إضافة إلى وجود حشرات، في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، مشيرًا إلى إتلاف 42 كيلوجرامًا من خضراوات متنوعة تظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة إلى إتلاف معلبات مواد غذائية لسوء الحفظ والتخزين، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية على المطاعم والمحافظة على سلامة الغذاء.