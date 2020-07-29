أمانة الرياض: 63 مسلخًا ومطبخًا تستقبل أضاحي سكان العاصمة خلال موسم العيد

حددت أمانة منطقة الرياض 63 منشأة في العاصمة لذبح الأضاحي، متوزعة ما بين مسالخ ثابتة وأخرى متنقلة ومطابخ مرخصة؛ لتشمل مختلف أرجاء المدينة قرب كل الأحياء السكنية تسهيلًا على المواطنين والمقيمين.

وتأتي المسالخ الثابتة في 7 مواقع ضمن نطاق أحياء المروة والمونسية والسعادة والمروج والعريجاء والعزيزية والمصانع، بطاقة استيعابية تبلغ 4320 ذبيحة في الساعة، فيما تتوزع المسالخ المتنقلة داخل المدينة في 10 مواقع تشمل أحياء الفواز والحائر والمشاعل ورماح ونمار وظهرة لبن والعارض والملقا والسلي والجنادرية، إضافة إلى المطابخ المرخصة البالغ عددها 46 مطبخًا.

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ويسرت الأمانة على السكّان إمكانية الاستدلال على مواقع المسالخ الثابتة والمتنقلة والمطابخ المرخصة بإطلاقها لتطبيق رقمي مخصص للبرنامج الموسمي لعيد الأضحى، والذي يتيح معرفة أقرب الأماكن لشراء الأضاحي وذبحها من خلال الارتباط بالخرائط التفاعلية، إضافة إلى إتاحتها كل المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لعيد الأضحى: adha.alriyadh.gov.sa

وحرصت أمانة الرياض على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين ومرتادي المسالخ من فيروس كورونا وكثفت جهودها للرقابة على الأسواق ومواقع الذبح وفحص الأضاحي من خلال كفاءات متخصصة في مجال اختبار الأغذية والطب البيطري، إلى جانب تفعيلها لغرفة عمليات عبر بث مباشر بهدف متابعة سير العمل في مختلف المنشآت العاملة خلال موسم عيد الأضحى.

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