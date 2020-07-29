بالصور.. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المغربي بالرباط

تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها..
عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي يزور المملكة المغربية حاليًّا، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطه، وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالرباط.
تناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك أدلى وزير الخارجية بتصريح لوسائل الإعلام، أوضح فيه أنه بحث مع نظيره المغربي مختلف جوانب العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين في ضوء ما يجمع بينهما من وشائج أخوة تاريخية وثيقة.
وأكد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين من خلال التنسيق المستمر في المجالات كافة، تحقيقًا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل توجيهات قيادة البلدين.
وقال وزير الخارجية: إن هناك اتفاقات عديدة ومجالات عديدة للتنسيق، ونحن مكلفون من قيادة البلدين بمتابعة ذلك والعمل على تفعيلها، والدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى.
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