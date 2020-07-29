كادر بيطري يشرف على أضاحي عيد الطائف.. وتراخيص مؤقتة للمسالخ الأهلية

رفعت أمانة الطائف جاهزية مسالخها (مسلخ الأمانة المركزي ومسلخ سوق الأنعام)؛ استعدادًا لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحي العيد، وعززت المسالخ بكادر أطباء بيطريين وجزارين وعمالة وجرى تجهيز مواقع الانتظار وأماكن الذبح والسلخ والتقطيع وحظائر استقبال الماشية بما يخدم كثافة الإقبال خلال أيام العيد.

وأوضحت أمانة الطائف أنها طبقت كل الخطط والبرامج الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمكافحة انتقال العدوى وفيروس كورونا برفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين في المسالخ والزوار ونشر رسائل توعوية بذلك، وخصصت إدارة المسالخ بالإدارة العامة لصحة البيئة مسارات للأهالي والمتعهدين والجمعيات ومقدمي خدمات الإعاشة وهيئة صالات الانتظار، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتقليل التزاحم داخل أروقة المسالخ؛ لتعزيز خدمات التيسير على المضحيين في استلام وتسليم الذبائح وتعزيز الرقابة على المذبوحات وإخضاعها للذبح قبل وبعد وأثناء عملية الذبح.

ووجهت أمانة الطائف، في هذا الشأن، ملاك المطابخ بإصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطة الذبح داخل المطابخ خلال أيام العيد على أن يتم توفير طبيب بيطري مرخص؛ لمتابعة عمليات الذبح وفحص المذبوحات وكذلك وتوفير عقد لرفع النفايات ورمي المخلفات بالتوافق مع الاشتراطات الصحية والمهنية وبحسب تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المطابخ التي لا تلتزم بأي من الإجراءات النظامية، والتعامل معها بشكل فوري؛ حيث ستقوم الفرق الرقابية للبلديات الفرعية بمتابعة كافة المطابخ والمطاعم؛ للتأكد من إصدارها للتصاريح النظامية وتطبيقها للاشتراطات الصحية.

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وأشارت الأمانة إلى أنها تسعى لتقديم كل الخدمات التي من شأنها ضمان راحة الأهالي وتعزيز الخدمات المقدمة وتهيئة المواقع بشكل يتلاءم مع الإقبال خلال فترة العيد، وأهابت بالمواطنين والمقيمين بالتعامل مع المسالخ المعتمدة محذرة من خطورة الذبح خارج مسالخ المرخصة، وذلك لعدم توافر الفحص البيطري للمواشي قبل وأثناء وبعد الذبح؛ ما قد يتسبب في تعريض حياة المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، كما يعرض الذبائح للفساد السريع؛ بسبب عدم تهيئة الموقع بالشكل السليم.

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