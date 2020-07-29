إطلاق رسائل توعوية للحجاج باللغتين العربية والإنجليزية

أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووكالة الأنباء السعودية «واس» عددًا من الرسائل الإرشادية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام خلال حج 1441هـ، أثناء وجودهم في المشاعر المقدسة ورمي الجمرات، وذلك ضمن التعاون بين القطاعين لخدمة ضيوف الرحمن للسنة الثالثة على التوالي.

وتم تصميم هذه الرسائل عبر مقاطع فيديو وتصاميم إنفوجرافيك باللغتين العربية والإنجليزية؛ لتوعية حجاج بيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتسهيل تأديتهم لمناسك الحج بكل سلامة لا سيما أثناء استخدامهم ورمي الجمرات.

وبثت «واس» هذه الرسائل، عبر موقعها الإلكتروني spa.gov.sa وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، علاوة على حساب هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وجرى إعداد الرسائل الإرشادية من قبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بأسلوب مبسط يصل إلى الحجاج بمختلف جنسياتهم عبر تصاميم إنفوجرافيك إبداعية حولت النص الحرفي إلى رسوم ثابتة ومتحركة يمكن استيعابها بوضوح وتشويق.