«الغذاء والدواء»: لا تطعموا الأضحية قبل ذبحها بـ12 ساعة

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بترك الأضحية بلا طعام قبل ذبحها لفترة زمنية محددة؛ لتقليل الفضلات في أمعائها.

وقالت الهيئة، عبر «تويتر»: ينصح بعدم إطعام الأضحية قبل الذبح بـ12 ساعة وتقديم الماء بشكل مستمر، وذلك لتقليل الفضلات في أمعائها، وتسهيل عملية سلخها.

وفي سياق متصل، أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور إبراهيم قاسم، الشروط والطريقة المثلى لاختيار الأضحية، وقال قاسم في مداخلة هاتفية مع قناة «السعودية» إن هناك شروطًا شرعية وأخرى صحية يجب توافرها في الأضحية، أما الشروط الشرعية فتتضمن ألا يكون في الأضحية عور أو عيب واضح، كأن تكون مريضة أو عرجاء وخلافه، وبالنسبة للضأن يتطلب أن يكون عمرها فوق الـ6 أشهر، والماعز فوق السنة، والأبقار فوق السنتين، والإبل فوق 5 سنوات.

أما بالنسبة للشروط الصحية فعلى المشتري اختيار الأضحية السليمة التي لا تظهر عليها أعراض مرض أو توجد بها عيوب، أو ضعف أو هزال، ولا توجد بها إفرازات من الأنف والفم، أو ضعف في التنفس، وخلوها من الطفيليات أو الجروح خاصة بمنطقة الرقبة.

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وحول أساليب الغش في الأضحية، قال الدكتور قاسم: إن من أشهرها سقي الأضحية كمية كبيرة من المياه حتى تمتلئ بطنها وتبدو سمينة، أو رفعها من مقدمتها حتى تبدو ضخمة وكبيرة أو وضعها بالعرض حتى لا يستطيع المشترى قياس حجمها.

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