«البيئة» تطلب إجراء لضمان استمرار الدعم المقدم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية

أوضحت المهلة المحددة للتحديث

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية؛ لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج؛ لضمان استمرارية صرف الدعم الشهري ولخدمتهم بشكل أفضل. Advertisements وحددت الوزارة مهلة 60 يومًا لتحديث بيانات المستفيدين عبر البوابة، موضحة أن الدعم في المرحلة المقبلة لن يشمل مَن لم يقم بتحديث بياناته في البوابة خلال المهلة الزمنية. اقرأ أيضًا: «البيئة» تعلن المواعيد الجديدة لصرف دعم صغار مربي الماشية



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