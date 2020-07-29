مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يدشن المنصة الوطنية لسلامة المرضى

دشَّن مدير عامّ الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود تطبيق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.

جاء ذلك بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى وإحدى الشركات الخاصة حيث يُستخدم التطبيق للإبلاغ عن الأحداث العرضية والأخطاء الطبية والدوائية بما يعزز سلامة المرضى لمنع تكرار تلك الأحداث.

ويُعد مستشفى قوى الأمن أول مستشفى يطبق هذه الخدمة والأول بتطبيق نموذج إدارة التغيير المعزز لسلامة المرضى وهي نقلة نوعية في إدارة المخاطر الطبية وضمان تقديم الخدمة الطبية للمريض بشكل آمن وذلك ضمن مساعي وزارة الداخلية المستمر لرفع سلامة منسوبيها في كل المنشآت الصحية التابعة لها.

Advertisements

وقال اللواء الداوود إن هذا التدشين يعد ثمرة للتعاون المستمر بين الإدارة العامة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمركز السعودي لسلامة المرضى في إطار شراكاتها الإستراتيجية الساعية لرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لرجال الأمن البواسل وذويهم على الأصعدة كافة.

يذكر أن تطبيق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) أطلقه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في ديسمبر 2019م لتكون المملكة بذلك أول دولة تطبق مثل هذه المبادرة الرائدة، وأوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبد الإله الهوساوي أن المركز أحدث إستراتيجية سلامة المرضى ابتداءً من إطلاق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) التي ستكون خلال الخمس سنوات القادمة أكبر منصة وطنية لسلامة المرضى على المستوى العالمي.

اقرأ أيضا:

السفير الأمريكي يهنئ المسلمين والملك وولي العهد بالحج وعيد الأضحى

بالصور.. الحجاج يؤدون طواف القدوم والسعي وسط تباعد جسدي