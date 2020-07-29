السفير الأمريكي يُثمِّن دور السعودية في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض: خطوة أساسية نحو سلام دائم

ثمَّن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، دور المملكة في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية بالمملكة – حصلت «عاجل» على نسحة منه، وتضمَّن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحِّب باقتراح المملكة حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف؛ لاستعادة الوحدة في اليمن.

ووفق البيان، فإنه من خلال التقريب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يمثل تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني؛ فتحقيق السلام والوحدة في اليمن أمرٌ ضروريٌ من أجل الاستقرار الإقليمي، وتلبية الاحتياجات المُلحة للشعب اليمني، وسيتطلَّب الحل الدائم من جميع الأطراف تقديم تنازلات.

واختتم البيان، نكرر مجددًا دعمنا المستمر لجهود الأمم المتحدة للمضي قدمًا في العملية السياسية باليمن .