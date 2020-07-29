«الداخلية» تجدد التذكير بعقوبة منشآت القطاع الخاص المخالِفة للإجراءات الاحترازية

جددت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، التذكير بعقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة.

وبيَّنت الداخلية، أن تلك المخالفات تشمل: «إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات والأماكن المخصصة لها، قياس درجة الحرارة، تطهير العربات وسلال التسوق، تطهير المرافق والأسطح، إغلاق أماكن ألعاب الأطفال، أماكن قياس الملابس ونحوها».

وأوضحت أن العقوبة تتمثل في غرامة مالية على المنشأة تُقدر بـ10 آلاف ريال في المرة الأولى، و20 ألفًا في المرة الثانية، ومضاعفة العقوبة في المرة الثالثة وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.

وأشارت إلى أن عقوبة الحضور أو الدعوة إلى الحضور أو التسبب في ذلك هي 5 آلاف ريال في المرة الأولى و10 آلاف في المرة الثانية، ويُحال إلى النيابة العامة في المرة الثالثة.

Advertisements

وأكدت أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر.

وأفادت بأنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيًّا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وتابعت وزارة الداخلية أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفة على الرقم المجاني 999 في جميع المناطق، باستثناء مكة المكرمة يكون الإبلاغ على الرقم 911.

اقرأ أيضًا:

وزارة الداخلية تجدد التذكير بـ«العقوبات المالية» على التجمعات العمالية المخالفة

«الداخلية» تُعيد التذكير بعقوبة تعمُّد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

