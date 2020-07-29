البحرين تُثمِّن جهود السعودية لتسريع العمل بـ«اتفاق الرياض»

ثمَّنت مملكة البحرين الجهود المخلصة التي تقوم بها السعودية لتسريع العمل باتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، منوهة بآلية تنفيذ الاتفاق التي تقدمت بها المملكة، وما لقيته من تجاوب وترحيب الطرفين بهذه المبادرة المهمة التي تبرهن على حرص المملكة واهتمامها الكبير بتوحيد صفوف الشعب اليمني وضمان أمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أراضيه.

وأكدت مملكة البحرين دعمها ومساندتها للجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ للتوصل لحل سياسي دائم يحفظ الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية الشقيقة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعمها الكامل للجهود المخلصة والدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة من أجل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وفقًا لوكالة أنباء البحرين.

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