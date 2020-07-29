وزارة الصحة تعلن عدم وجود إصابات كورونا بالمشاعر المقدسة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بالمشاعر المقدسة، وذلك خلال الموسم الحج الاستثنائي.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 272590، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 228569، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2816 حالة، فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة، و2945 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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