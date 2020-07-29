الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم تسجل حالات إصابة بكورونا

وفي سياق متصل أعلنت الصحة تسجيل 1759 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 272590 حالة، من بينها 41205 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2063 حالة حرجة، كما سُجلت 2945 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 228569 حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 1759 منها 39% إناثا، و61% ذكورا، بينما بلغ عدد الوفيات 2816 حالة، بإضافة 27 حالة وفاة جديدة.
ولفتت النظر إلى أنه أُجري 62845 فحصاً مخبرياً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى 3237731 فحصاً.
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