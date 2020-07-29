السعودية اليوم / المدير العام للإيسيسكو يتباحث مع سفير اليابان المعتمد بالمغرب



الرباط 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بالرباط مع سفير اليابان لدى المملكة المغربية تاكوجي هاناتاني حول آفاق التعاون وبناء شراكة ناجحة بين الإيسيسكو واليابان في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأكد المالك خلال اللقاء أن رؤية الإيسيسكو وإستراتيجية عملها تتبنى الانفتاح على الجميع وعقد الشراكات لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا لنظام الدول المراقبة بالمنظمة يتيح لها مشاركة حقيقية في النشاطات المختلفة، ويسهم في تطوير الشراكة بينها وبين الإيسيسكو، داعيا اليابان إلى الانضمام للمنظمة بصفة عضو مراقب.

من جانبه، أشاد السفير الياباني في الرباط بمبادرات الإيسيسكو وجهودها المتواصلة لدعم دولها الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيرا إلى أن اليابان أطلقت الكثير من المبادرات لمواجهة آثار جائحة

واتفق الجانبان على دعم اليابان لعدد من مشروعات الإيسيسكو التربوية والعلمية والثقافية -خاصة في الدول الأفريقية- عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.

// انتهى //

19:55ت م

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الرباط 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بالرباط مع سفير اليابان لدى المملكة المغربية تاكوجي هاناتاني حول آفاق التعاون وبناء شراكة ناجحة بين الإيسيسكو واليابان في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأكد المالك خلال اللقاء أن رؤية الإيسيسكو وإستراتيجية عملها تتبنى الانفتاح على الجميع وعقد الشراكات لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت ميثاقا جديدا لنظام الدول المراقبة بالمنظمة يتيح لها مشاركة حقيقية في النشاطات المختلفة، ويسهم في تطوير الشراكة بينها وبين الإيسيسكو، داعيا اليابان إلى الانضمام للمنظمة بصفة عضو مراقب.من جانبه، أشاد السفير الياباني في الرباط بمبادرات الإيسيسكو وجهودها المتواصلة لدعم دولها الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيرا إلى أن اليابان أطلقت الكثير من المبادرات لمواجهة آثار جائحة كورونا ، وساعدت عددا من الدول الأكثر تضررا خلال الجائحة.واتفق الجانبان على دعم اليابان لعدد من مشروعات الإيسيسكو التربوية والعلمية والثقافية -خاصة في الدول الأفريقية- عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.// انتهى //19:55ت م0199

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