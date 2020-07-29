السعودية اليوم / المدير العام للإيسيسكو يتباحث مع سفير لبنان المعتمد بالمغرب



الرباط 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

تباحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -ايسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بالرباط، مع السفير اللبناني لدى المغرب زياد عطا الله، حول أوجه التعاون الممكنة بين المنظمة ولبنان في مجالات التربية والعلوم والثقافة بنظرة واعدة.

وأشار الدكتور المالك خلال اللقاء إلى استعداد الإيسيسكو لدعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في لبنان، من خلال برامج تنفيذية ومشاريع محددة يتم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة في لبنان، مشيرا الى أن رؤية الإيسيسكو الاستراتيجية تتبنى النهج القائم على التواصل مع الدول ومؤسسات المجتمع المدني، التي تقوم بتمويل العديد من هذه المشاريع والبرامج.

من جانبه ثمن السفير اللبناني بالرباط جهود الإيسيسكو المتميزة خلال جائحة

// انتهى //

19:41ت م

0195



الرباط 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واستباحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -ايسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بالرباط، مع السفير اللبناني لدى المغرب زياد عطا الله، حول أوجه التعاون الممكنة بين المنظمة ولبنان في مجالات التربية والعلوم والثقافة بنظرة واعدة.وأشار الدكتور المالك خلال اللقاء إلى استعداد الإيسيسكو لدعم المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في لبنان، من خلال برامج تنفيذية ومشاريع محددة يتم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة في لبنان، مشيرا الى أن رؤية الإيسيسكو الاستراتيجية تتبنى النهج القائم على التواصل مع الدول ومؤسسات المجتمع المدني، التي تقوم بتمويل العديد من هذه المشاريع والبرامج.من جانبه ثمن السفير اللبناني بالرباط جهود الإيسيسكو المتميزة خلال جائحة كورونا ، وما أطلقته من مبادرات رائدة لدعم الدول الأكثر تضررا من الجائحة، معربا عن رغبته في تعاون السفارة مع المنظمة في النشاطات الثقافية والعلمية والتربوية.// انتهى //19:41ت م0195

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.