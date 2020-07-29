السعودية اليوم / الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الحالات الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينا في نفس الوقت تسجل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1066 حالة.

// انتهى //

19:22ت م

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عمّان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1187 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الحالات الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينا في نفس الوقت تسجل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1066 حالة.// انتهى //19:22ت م0192

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