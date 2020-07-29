

بغداد 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2968 اصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 4603, فيما تم تسجيل 2399 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 83461 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 30236 , منهم 433 في العناية المركزة.

// انتهى //

19:02ت م

0185



بغداد 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2968 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 118300 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 4603, فيما تم تسجيل 2399 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 83461 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 30236 , منهم 433 في العناية المركزة.// انتهى //19:02ت م0185

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 2968 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.