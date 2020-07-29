السعودية اليوم / تونس تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1488 إصابة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 وفاة.

// انتهى //

19:00ت م

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تونس 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد – 19" 3 محلية و17 وافدة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 1488 إصابة مؤكدة، فيما استقر عدد الوفيات عند 50 وفاة.// انتهى //19:00ت م0184

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