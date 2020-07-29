السعودية اليوم / أمانة القصيم تكثف الإجراءات الوقائية بمدينة الأنعام ببريدة



بريدة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

تكثف أمانة منطقة القصيم الإجراءات الاحترازية والوقائية لرواد مدينة الأنعام بمدينة بريدة خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن العمل يسري بشكل مكثف عبر توفير نقاط لتطهير المركبات في بوابات الدخول بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق إجراءات التباعد ولبس الكمام أثناء التواجد في السوق، وعدد من الأعمال التوعوية والإرشادية.

وتتوافد آلاف السيارات على مدينة الأنعام في مدينة بريدة محملة بالأضاحي من مختلف الفئات والمناطق خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وتوفر هذه البيئة فرص متعددة أمام الشباب السعودي المهتم بتجارة الأضاحي وبيع مستلزمات الذبح، إلى جانب الخدمات العامة الأخرى كأعمال نقل وتوصيل الأضاحي، لترسم بالإجمال منظومة اقتصادية ضخمة.

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19:00ت م

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