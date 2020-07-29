السعودية اليوم / تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية في محافظة البدع مع قرب عيد الأضحى المبارك



تبوك 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

كثفت أمانة تبوك ممثلة ببلدية محافظة البدع جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية ومطابخ الولائم, والتي أسفرت عن توجيه 34 إنذارا ومصادرة وإتلاف 220 كيلو جراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وإغلاق 5 محلات وإيقاف 6 من العمالة لا تحمل شهادات صحية, من خلال 89 جولة رقابية نفذها مراقبي قسم صحة البيئة بالبلدية.

كما تفقد رئيس بلدية البدع سعيد السعيد اليوم، المسلخ البلدي بالمحافظة للاطلاع على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

18:19ت م

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تبوك 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسكثفت أمانة تبوك ممثلة ببلدية محافظة البدع جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية ومطابخ الولائم, والتي أسفرت عن توجيه 34 إنذارا ومصادرة وإتلاف 220 كيلو جراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وإغلاق 5 محلات وإيقاف 6 من العمالة لا تحمل شهادات صحية, من خلال 89 جولة رقابية نفذها مراقبي قسم صحة البيئة بالبلدية.كما تفقد رئيس بلدية البدع سعيد السعيد اليوم، المسلخ البلدي بالمحافظة للاطلاع على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا , وشدد على العاملين بالمسلخ بتكثيف الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة.// انتهى //18:19ت م0168

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