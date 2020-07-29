شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء جدة يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وجرى تفريغ هذه الماشية الحية في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.
وسخّرت إدارة ميناء جدة الإسلامي جهودها مع الجهات ذات العلاقة لتتناغم مع جهود الدولة لتوفير السلع الاستهلاكية والبضائع المختلفة وسرعة فسحها لضمان تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي وفق منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية واللوجستية والبحرية.
وفي السياق ذاته يواصل ميناء جدة الإسلامي -من خلال سلاسل الإمداد المتطورة- أعمال المناولة لمختلف المنتجات على مدار الساعة لضمان وفرة السلع وتدفقها بشكل سلس، مع تطبيق جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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