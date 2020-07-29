واجهة عسير البحرية تشهد فعاليات متنوعة في العيد

2020-07-29

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- عسير

تنطلق فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 1441هـ على واجهة عسير البحرية والتي تنظمها بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حيث تتضمن الفعاليات عددًا من العروض والفقرات المتنوعة.

وقد أوضح رئيس بلدية الساحل علي سعيد آل جلبان أن هذه الفعاليات تقام بتوجيه ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، مبينًا أن احتفالات العيد يتخللها مبادرة تحت شعار “اعمل خير ولا ترمي في البحر”.

فعاليات واجهة عسير البحرية

وأضاف أن احتفالات العيد تقام فعالياتها في واجهة عسير البحرية

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وتستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من ثاني أيام العيد، وتتضمن عددًا من العروض التوعوية والترفيهية وهي:

عرض توعوي عن مبادرة “اعمل خير ولا ترمي في البحر”.

عرض اللوح الطائر fly board .

عرض زوارق الكياك.

الألعاب المائية العائمة.

عروض الدبابات البحرية jet ski .

عروض بحرية مسائية.

التقيد بالإجراءات الاحترازية

واختتم آل جلبان بالتأكيد على ضرورة تقيد الزوار بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء القفازات والكمامات؛ حفاظًا على سلامة الجميع، سائلًا الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.

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