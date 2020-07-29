محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المضبوطات ١٣ طنًّا وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاستكمال اللازم ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تُخزّن تموراً مجهولة المصدر، وتعدل تواريخ الصلاحية، كما عثرت على كمية من البطاقات الغذائية بتواريخ مطبوعة مسبقاً. وقالت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر": "بلغ إجمالي المضبوطات نحو ١٣ طناً"، مضيفة أنه تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها. Advertisements الغذاء والدواء الغذاء والدواء 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 06:37 PM إجمالي المضبوطات ١٣ طنًّا وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاستكمال اللازم "الغذاء والدواء" تضبط منشأة تخزن تموراً مجهولة المصدر وتتلاعب بتواريخ الصلاحية "الغذاء والدواء" تضبط منشأة تخزن تموراً مجهولة المصدر وتتلاعب بتواريخ الصلاحية ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تُخزّن تموراً مجهولة المصدر، وتعدل تواريخ الصلاحية، كما عثرت على كمية من البطاقات الغذائية بتواريخ مطبوعة مسبقاً. وقالت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر": "بلغ إجمالي المضبوطات نحو ١٣ طناً"، مضيفة أنه تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها. الكلمات المفتاحية ، "الغذاء والدواء" تضبط منشأة تخزن تموراً مجهولة المصدر وتتلاعب بتواريخ الصلاحية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تضبط منشأة تخزن تموراً مجهولة المصدر وتتلاعب بتواريخ الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.