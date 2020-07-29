- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تنظم بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مجموعة فعاليات للاحتفال بالعيد، تتضمن عدداً من العروض والفقرات المتنوعة.
وقال رئيس بلدية الساحل علي سعيد آل جلبان: إن الفعاليات تقام بتوجيه ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، مبيناً أن احتفالات العيد يتخللها مبادرة تحت شعار "#أعمل_خير_ولا_ترمي_في_البحر".
وأضاف أن احتفالات العيد تقام فعالياتها بالواجهة البحرية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من ثاني أيام العيد، وتتضمن عدداً من العروض التوعوية والترفيهية وهي (عرض توعوي عن مبادرة #اعمل_خير_ولا_ترمي_في_البحر – عرض اللوح الطائر fly board – عرض زوارق الكياك – الألعاب المائية العائمة – عروض الدبابات البحرية jet ski - عروض بحرية مسائية).
كما أكد "آل جلبان" ضرورة تقيد الزوار بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء القفازات والكمامات؛ حفاظاً على سلامة الجميع، سائلاً الله تعالى، أن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 06:16 PM
تتضمن عدداً من العروض التوعوية والترفيهيةواجهة عسير البحرية تحتفل بمجموعة فعاليات ثاني أيام عيد الأضحى
تنظم بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مجموعة فعاليات للاحتفال بالعيد، تتضمن عدداً من العروض والفقرات المتنوعة.
وقال رئيس بلدية الساحل علي سعيد آل جلبان: إن الفعاليات تقام بتوجيه ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، مبيناً أن احتفالات العيد يتخللها مبادرة تحت شعار "#أعمل_خير_ولا_ترمي_في_البحر".
وأضاف أن احتفالات العيد تقام فعالياتها بالواجهة البحرية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من ثاني أيام العيد، وتتضمن عدداً من العروض التوعوية والترفيهية وهي (عرض توعوي عن مبادرة #اعمل_خير_ولا_ترمي_في_البحر – عرض اللوح الطائر fly board – عرض زوارق الكياك – الألعاب المائية العائمة – عروض الدبابات البحرية jet ski - عروض بحرية مسائية).
كما أكد "آل جلبان" ضرورة تقيد الزوار بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء القفازات والكمامات؛ حفاظاً على سلامة الجميع، سائلاً الله تعالى، أن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.
، واجهة عسير البحرية تحتفل بمجموعة فعاليات ثاني أيام عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر واجهة عسير البحرية تحتفل بمجموعة فعاليات ثاني أيام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.