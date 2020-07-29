السعودية | السديس:طواف القدوم تمّ بيسر وسهولة وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:19 مساءً, 29 يوليو 2020 م
المناطق - مكة
أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس أن حجاج بيت الله الحرام أتموا أداء طواف القدوم بكل يسر وسهولة.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن أداء طواف القدوم تمّ وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية المستوى، إضافة إلى التنظيمات الدقيقة التي قامت بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المشاركة للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام .
ونوه الدكتور السديس بتضافر الجهود بين منسوبي الرئاسة العامة والجهات الأمنية والعسكرية والصحية والتنظيمية المشاركة في حج هذا العام لحفظ أمن حجاج بيت الله الحرام وصحتهم وسلامتهم حتى يتموا مناسكهم .
وثمن الرئيس العام ما قامت به الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة حجاج بيت الله الحرام .
ودعا الله – جل وعلا – أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يوفق القيادة وولاة الأمر لما فيه صلاح الأمر وحفظ الأمن ورخاء البلاد.
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