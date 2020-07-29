شكرا لقرائتكم خبر عن على الهواء.. «إعلامي الحج» يصدر إيجازًا صحفيًا صحيًا وأمنيًا مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم بمقر المركز الإعلامي لغرفة علميات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة إيجازًا صحفيًا صحيًا وأمنيًا، يتحدث فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي عن الحالة الصحية وجاهزية الخدمات الصحية ومواكبتها لرحلة الحجاج في المناسك ، والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441هـ ، فيما يستعرض المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب الجهود والاستعدادات الأمنية لموسم الحج لهذا العام. وسينقل الإيجاز الصحفي على الهواء مباشر عبر حساب وكالة الأنباء السعودية على تويتر والقناة السعودية و قناة الإخبارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على الهواء.. «إعلامي الحج» يصدر إيجازًا صحفيًا صحيًا وأمنيًا مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.