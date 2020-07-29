السفير الأمريكي بالسعودية: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية لسلام دائم باليمن واستقرار المنطقة المزيد

قال السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد إن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية لسلام دائم باليمن واستقرار المنطقة.

وأعرب السفير الأمريكي عن ارتياحه باقتراح السعودية حول تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

كما ثمن دور قيادة المملكة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لاستعادة الوحدة في اليمن.

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وفجر اليوم، أعلنت السعودية تقديمها آلية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتضمنت الآلية بنودا أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، على أن تكون مناصفة بين الشمال والجنوب.

كما شملت تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ الـ 22 من يونيو/حزيران الماضي.

وإلى جانب إشادتها بالآلية وبنودها، ثمنت منظمة التعاون الإسلامي استمرار تحالف دعم الشرعية في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.