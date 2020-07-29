أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020

الخليج 365الأربعاء 2020/7/29 01:48 م بتوقيت أبوظبي
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، الأربعاء، رغم تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا بعد وصولها إلى قمة تاريخية.
وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 235.7 ريال للجرام (62.8 دولار) مقارنة بـ 233.78 ريال (62.43 دولار) أمس.
كما ارتفع الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة) إلى 206.26 ريال للجرام (55 دولارا) مقارنة بـ 204.55 ريال (54.55 دولارا)، أمس.
أما الذهب عيار 18 فقد سجل 176.79 ريال (47.15 دولار) مقارنة بـ 175.33 ريال (46.76 دولار)، أمس.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7331.8 ريال (1955.1 دولار) فيما سجل الجنيه الذهب 1650 ريال (440 دولارا).
أسعار الذهب عالميا
وعالميا تراجع الذهب مع توقف الاتجاه النزولي الدولار لفترة وجيزة وباع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد صعود قياسي.
ويسود بعض الحذر مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز سياسته النقدية الميسرة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1951.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش.
وبلغت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1947.40 دولار.
وقال إليا سبيفاك المحلل لدى ديلي فيكس إن الذهب يتبع خطوات الدولار، الذي توقف نزوله، عن كثب.
وأضاف سبيفاك "مع اقترابنا من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي ... سيزداد قلق السوق قليلا".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.7% إلى 24.16 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3% إلى 936.09 دولار وهبط البلاديوم 0.6% إلى 2269.22 دولار.
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