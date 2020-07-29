المياه الوطنية توزع عبوات زمزم 5 لترات وفق الإجراءات الاحترازية

2020-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال جميع استعداداتها لإدارة قطاعي المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1441هـ، مؤكدة أنها نفذت خطتها التشغيلية والفنية لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا الموسم الذي تقرر فيه السماح لأعداد محدودة بأداء المناسك وفق إجراءات احترازية ووقائية تضمن تطبيق جميع البروتوكولات الصحية.

تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية

وأوضحت الشركة أنها شرعت في اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية وإرشاداتها بدقة.

وبينت الشركة: “إن توجيه القيادة الرشيدة على رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يحث دومًا على الارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام تؤكد مدى اهتمامها بهم”.

وبين أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام على الوجه المطلوب طوال وجودهم في الأراضي المقدسة.

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كما عملت الشركة منذ وقت مبكر على تطبيق خطتها التشغيلية والفنية ومنظومتها التقنية والإلكترونية، مشيرًا إلى أنها نسقت مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوفير الكميات الكافية من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وسائل تقنية حديثة

وأكدت الشركة حرصها على تقديم خدماتها للحجيج عبر وسائل تقنية حديثة، وأنظمة ذكية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك لإيصال المياه لضيوف الرحمن عبر شبكات المياه في المشاعر المقدسة، كما تم تجهيز شبكات مكافحة إطفاء الحريق وتشغيلها بضغوط مناسبة، والتأكد من جاهزية شبكة التبريد بمشعر منى.

كوادر بشرية وطنية مدربة

وأكدت المياه الوطنية أن منظومة الشركة التقنية تعمل وتدار بكوادر بشرية وطنية مدربة، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة ضيوف الرحمن، فضلًا عن تطبيق جميع التدابير والإجراءات الوقائية التي حثت عليها الجهات المعنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، علمًا أن الأعمال التي تنفذها الشركة في كل عام لخدمة ضيوف الرحمن ستطبق هذا العام وفقًا للاشتراطات الصحية.

وأن الفرق الميدانية تقوم من خلال المختبرات المتنقلة بجمع عينات لاختبار جودة المياه، بالإضافة إلى وجود أجهزة قياس الضغوط بالشبكة، وعدادات مياه إلكترونية لمتابعة ضخ المياه عن بُعد عبر نظام مراقبة الشبكة (سكادا)، الذي تتم من خلاله مراقبة الشبكة في المشاعر المقدسة (منى، عرفات، مزدلفة).

توفير مياه زمزم

وفي إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، أوضحت الشركة حرص المشروع على توفير الحلول اللازمة والمؤقتة لتأمين مياه زمزم المباركة ذات (5 لترات) لطالبيها في ظل الظروف الراهنة لجائحة «كورونا»، وذلك عبر تعاقدات مؤقتة مع بعض المتاجر الكبرى، والتي تتيح الحصول على المياه المباركة في مكة المكرمة وجميع مناطق المملكة من خلال هذه المنافذ.

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