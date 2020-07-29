شكرا لقرائتكم طريقة تحديث بيانات مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-29 طريقة تحديث بيانات مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لضمان استمرارية صرف الدعم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة كافة مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط التالي: (هنا). وقالت الوزارة إن ذلك يأتي لضمان استمرارية صرف الدعم الشهري، ولخدمتهم بشكل أفضل، وحددت الوزارة مهلة 60 يومًا لتحديث بيانات المستفيدين عبر البوابة موضحة أن الدعم في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته في البوابة خلال المهلة الزمنية.



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