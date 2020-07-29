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كيفية استخدام حساب WhatsApp على أجهزة متعددة
التطبيق يعمل على الميزة التي طال انتظارها
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
يختبر تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp حاليًا ميزة استخدام حساب واحد على أجهزة متعددة، وفقًا لموقع WABetaInfo، حيث يتضمن أحدث إصدار من واتس آب بيتا لنظام أندرويد تلميحات بأن التطبيق يطور الخاصية للعمل على 4 أجهزة في وقت واحد بما في ذلك أجهزة كمبيوتر Mac إضافية.
كيفية استخدام حساب WhatsApp على أجهزة متعددة:
وقالت شركة Tipster إن WhatsApp يسمح للمستخدمين بإرسال رموز التحقق لتسجيل الدخول إلى حساباتهم على أجهزة مختلفة مثل كيفية عمل واتس آب ويب، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف سيعمل هذا من منظور أمني.
وفي الوقت الحالي لا يمكنك استخدام نفس الحساب على هاتف آخر دون نقل الرقم؛ لذلك إذا فقدت رقمك، فستفقد حساب واتس آب الخاص بك.
وشارك WABetaInfo لقطات شاشة تُظهر أن واجهة الأجهزة المرتبطة التي يتم اختبارها تشبه الطريقة التي يربط بها المستخدمون حاليًا حسابهم على WhatsApp للويب.
والميزة حاليًا مخفية في الإصدار التجريبي؛ لذلك لا يمكن استخدامها إلا من قِلة قليلة، وتوجد احتمالية ألا يقرر التطبيق طرح الخاصية إذا وجد أنها غير ممكنة من الناحية الأمنية.
ويعمل مطورو التطبيق على مميزات مختلفة حيث طرحوا عددًا من التحديثات في الفترة الأخيرة مثل إضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريعة QR، وتمكين خاصية الوضع المظلم على واتس آب ويب.
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