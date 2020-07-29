2020-07-29

4 أفكار من الخبراء لاستثمار أموالك في مستقبل ما بعد الكورونا

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

في الوقت الذي تتأرجح فيه الأسواق بشكل كبير وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يرغب البعض في معرفة أي المجالات أكثر أمانًا للاستثمار فيها، وكيف يستفيد منها في مستقبل ما بعد الكورونا.

وفي هذا الشأن قدمت وكالة بلومبرغ، نصائح من لجنة الخبراء حول المجالات الآمنة من وجهة نظرهم لاستثمار أموالك.

1- الذهب الاختيار الأول:

وقال بيتر فيتزجيرالد الرئيس التنفيذي لشركة Aviva Investors للاستثمار إن الذهب يحظى بشعبية كبيرة في الأزمات.

متابعًا: يرتاح الأشخاص لمعرفة أن أموالهم متجمدة على شكل معدن نفيس وقد ظل الأمر كذلك على مدار آلاف السنين ولن يتغير عما قريب، مضيفًا: الذهب هو مملكة سحرية، وعلى مدار السنوات الخمس الماضيين كان أداؤه جيدًا جدًا.

2- شراء الأراضي:

وأضاف فيتزجيرالد: إذا كنت تبحث عن أصول أخرى ذات قيمة لا تقل أهمية عن الذهب، فهي الأراضي الزراعية، والتي تُعد ملاذًا آمنًا آخر للأشخاص، فهي استثمار يرتفع في قيمته كلما استمرت البنوك في ضخ السيولة لمساعدة الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تضخم الأصول.

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3- العقارات خارج المدن:

وقال هانز أولسن الرئيس التنفيذي لشركة Fiduciary Trust للاستثمار إن شراء العقارات خارج العاصمة يجب أن يكون ضمن تفكير الأشخاص الذين يبحثون عن استثمارات ناجحة في مستقبل بعد الكورونا.

وتابع: المدن الساحلية مكان مناسب لشراء العقارات، فسعرها يزداد مع الوقت كما أنها تتمتع بقدر كبير من الجمال الطبيعي، ونوعية حياة جميلة مع أسعار عقارات لا تزال معقولة جدًا.

وبالإضافة إلى الطرق السابقة، فإن شراء العملات الرقمية وبيعها في الوقت المناسب، يُعد جزءًا من الاستثمارات التي يعتقد الخبراء أنها ستكون رائجة بعد انتهاء فيروس كورونا، بحسب نيلسون تيكسيرا، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو كابيتال للاستثمار.

وتابع نيلسون: تمثل العملات الرقمية فرصًا استثمارية مثيرة للاهتمام بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، إذ باتت تُعد نوعًا جديدًا من الأصول القيمة.

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