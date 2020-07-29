السعودية | السعودية.. 1759 إصابة جديدة و27 وفاة

شكرا لقرائتكم السعودية.. 1759 إصابة جديدة و27 وفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 1759 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات التعافي 2945 والوفيات الجديدة 27.

ولم تسجل المشاعر المقدسة أي إصابة، فيما سجلت الهفوف 160 إصابة جديدة، ومكة المكرمة 122، والرياض 108، والمدينة 83.

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هذا وتحذر الوزارة بشكل مستمر من إهمال إجراءات الوقاية من الفيروس، وتشدد على ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتجمعات، وغسل اليدين.

كما أطلقت العديد من المبادرات والخدمات بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة تلك الجائحة التي طالت أكثر من 15 مليون إنسان حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.

ومن تلك المبادرات على سبيل المثال، عيادات "تطمن" التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض الفيروس المستجد، مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، حيث يمكنه التوجه إلى أقرب عيادة لمنزله أو مركز عمله، بدون حجز موعد مسبق، من أجل الاستشارة أو العلاج إذا اقتضى الأمر.