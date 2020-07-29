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محمد بن مسعود - الدمام - يواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراتهم لخوض منافسات بقية الموسم الرياضي، كما أجرى الفريق اختبارات وفحوصات طبية، الأربعاء،
وأنهى الهلال أمس الثلاثاء مبارياته الودية أمام الشعلة والرياض بعد تعادله في الأولى 2-2 وانتصاره في الثانية 4-0.
من جانب آخر ركز الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خلال الحصة التدريبية الصباحية، على التدريبات الاسترجاعية في صالة الإعداد البدني، إضافة إلى بعض التمارين العضلية المكثفة في صالة الحديد.
، الهلال.. تكثيف لجرعات اللياقة وفحوصات طبية ،
المصدر : الخليج 365
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