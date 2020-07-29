، "كورونا" يواصل تفشيه في فلسطين.. إصابة 520 شخصاً خلال 24 ساعة ،

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتركزت الإصابات الجديدة في محافظة الخليل، التي شهدت 250 إصابة، تلتها القدس 211 إصابة.
وبينت الوزارة أن باقي الإصابات توزعت على محافظات رام الله والبيرة (16 إصابة) وطولكرم (ثلاث إصابات) وبيت لحم (12 إصابة) وجنين (تسع إصابات) ونابلس (سبع إصابات) وأريحا والأغوار (أربع إصابات) وقلقيلية (سبع إصابات) وسلفيت (إصابة واحدة)؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى 8.269 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6.107، وحالات الوفاة إلى 82 حالة.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يواصل تفشيه في فلسطين.. إصابة 520 شخصاً خلال 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-29
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتركزت الإصابات الجديدة في محافظة الخليل، التي شهدت 250 إصابة، تلتها القدس 211 إصابة.
وبينت الوزارة أن باقي الإصابات توزعت على محافظات رام الله والبيرة (16 إصابة) وطولكرم (ثلاث إصابات) وبيت لحم (12 إصابة) وجنين (تسع إصابات) ونابلس (سبع إصابات) وأريحا والأغوار (أربع إصابات) وقلقيلية (سبع إصابات) وسلفيت (إصابة واحدة)؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى 8.269 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6.107، وحالات الوفاة إلى 82 حالة.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
05:06 PM
ارتفاع الحالات النشطة إلى 8.269
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتركزت الإصابات الجديدة في محافظة الخليل، التي شهدت 250 إصابة، تلتها القدس 211 إصابة.
وبينت الوزارة أن باقي الإصابات توزعت على محافظات رام الله والبيرة (16 إصابة) وطولكرم (ثلاث إصابات) وبيت لحم (12 إصابة) وجنين (تسع إصابات) ونابلس (سبع إصابات) وأريحا والأغوار (أربع إصابات) وقلقيلية (سبع إصابات) وسلفيت (إصابة واحدة)؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى 8.269 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6.107، وحالات الوفاة إلى 82 حالة.
، "كورونا" يواصل تفشيه في فلسطين.. إصابة 520 شخصاً خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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