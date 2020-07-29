إزالة الشعر الزائد من الجسم بالفازلين في لحظات بدون ألم لنعومة كالحرير

تعتبر وصفات إزالة الشعر من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من الفتيات، والسيدات، فهناك الكثير، والعديد من الطرق لإزالة الشعر، وهناك التي تسبب آلم، وهناك أيضاً طرق لا تسبب أي آلم كطريقة إزالة الشعر بالفازلين، فهي من أكثر الطرق التي لا تسبب ألآم، بل هي تعطي لبشرتك النعومة، والنضارة لأنها تتكون من مكونات طبيعية وصحية وغنية بالكثير من الفوائد والتي تمنح لبشرتك النعومة الحيوية والنشاط وتجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال فالفازلين يعمل على ترطيب الجلد وتجديد الخلايا ويحفز من إنتاجها ويساعد على إزالة الشعر ويعمل على إضعاف بصيلاته والحد من نمو الشعر، ويقلل من كثافة الشعر، وللفازلين الكثير من الفوائد فهو يستخدم في الكثير من الوصفات الطييعية الخاصة بجمال المرأه ويدخل أيضاً في صنع مستحضرات التجميل لأحتوائه على الكثير من العناصر المفيدة على البشرة، ويعتبر الكركم من العناصر الأساسية في هذه الوصفة، فهو يحتوي على خصائص مضادة للألتهابات، ويعالج مشاكل البشرة، ويعزز صحة البشرة، ويساعدك في الحصول على بشرة صحية، وصافية، وناعمة، ويساعد الكركم على إزالة الشعر، وإيقاف نموه، ويساعد في التخلص من الشعر السميك، والثقيل، فهذه الوصفة تعتبر الأنسب للبشرة الحساسة؛ لأنها لا تسبب أي آلم، فهذه الوصفة تساعدك على التخلص من الشعر في وقت قصير، وسوف تحصلي على نتائج رائعة، وبدون أي آلم، سوف نقدم لكي سيدتي طريقة إزالة الشعر بالفازلين بمكونات طبيعية، وصحية، وموجودة في المنزل، فتابعينا.

المكونات اللازمة لعمل الوصفة

ملعقتان كبيرتان من الكركم. ملعقة كبيرة من السكر الداكن. ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ. ملعقتان كبيرتان من الفازلين. قفازات بلاستيك نظيفة. منشفة قطنية.

طريقة تحضير الوصفة إزالة الشعر بالفازلين

قومي بإحضار بولة متوسطة الحجم، ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من الكركم، وضيفي إليهم ملعقتين كبيرتين من الفازلين، ثم قومي بخلط المكونين جيداً، وضيفي إليهم ملعقة كبيرة من السكر الداكن، ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ أيضاً للخليط، ثم قلبي المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً.