شكرا لمتابعة خبر عن أعضاء بمجلس الشورى يطالبون بضبط أنشطة مشاهير مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر أعضاء بمجلس الشورى من تجاوزات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والتى منها محتويات غير أخلاقية، وتحويل المنصات كساحة للنزاعات والتشهير بالآخرين.

وطالب الأعضاء بضرورة وضع إطار حاكم لضبط أنشطة مشاهير مواقع التواصل، وكذلك تنظيم الإعلانات بشكل يمنع استغلالها في تبادل الأموال بطريقة مضللة.

كما طالب الأعضاء، وفقا لصحيفة "الرياض" بضروة أن تفعيل نظام التجارة الإلكترونية الذى يتضمن منظومة من الأحكام لتوفير الحماية اللازمة للتعاملات.