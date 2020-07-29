شكرا لمتابعة خبر عن البيئة" تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة كافة مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط : دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة كافة مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط : هنا وذلك لضمان استمرارية صرف الدعم الشهري ولخدمتهم بشكل أفضل، و حددت الوزارة مهلة 60 يوماً لتحديث بيانات المستفيدين عبر البوابة موضحة أن الدعم في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته في البوابة خلال المهلة الزمنية.

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