شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تنصح بعدم إطعام الأَضحية قبل الذبح بـ12 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصيحة للذين ينوون ذبح أضاحي خلال عيد الأضحى المبارك. وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصيحة للذين ينوون ذبح أضاحي خلال عيد الأضحى المبارك. ونصحت الهيئة، بعدم إطعام الأضحية قبل الذبح لمدة 12 ساعة وتقديم الماء بشكل مستمر؛ لكون ذلك يساهم في تقليل الفضلات في أمعائها.

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