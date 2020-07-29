شكرا لمتابعة خبر عن هل يلزم وجود «محرم» مع المرأة في مناسك الحج؟.. السبر يُجيب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال محمد بن إبراهيم السبر؛ الداعية الإسلامي، اليوم الأربعاء، إنه لا يلزم أن يكون الرجل "محرم" مع المرأة في سعيها أو طوافها أو مناسك الحج بوجه عام.

ولفت "السبر" إلى أن المحرم يجب أن يتواجد فقط عند السفر والخلوة بشكل أساسي، أو في حالة أنه يخشى على المرأة التي معه من أن تضل الطريق.