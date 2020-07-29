شكرا لمتابعة خبر عن استمرار انخفاض إصابات كورونا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت مدينة الرياض، انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وسجلت الرياض، 108 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض منذ بدء الجائحة إلى 46.623 حالة.
وفي منطقة الرياض، سجلت وادي الدواسر 30 حالة وعفيف 8 حالات، وحالتين في كل من الدوادمي وشقراء، وحالة واحدة في الدلم.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة، بينما لم تسجل المشاعر المقدسة أي حالة إصابة.
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